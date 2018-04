Kalb Perfection. Quelle: Anniko Henschken/Masterrind/dpa

Für ein gerade mal sechs Wochen altes Kalb hat ein Züchter bei einer Auktion in Niedersachsen die Rekordsumme von 120.000 Euro gezahlt. Die Baby-Kuh hört auf den Namen "WEH Perfection" und stammt aus dem Raum Lüneburg.



"Ein noch nie da gewesener Preis in Deutschland", so die Zuchtorganisation Masterrind. Der Käufer stammt aus den Niederlanden. Für das Kalb gibt es bereits feste Verträge für die Nachkommen - sogenannte Embryonenverträge - im Wert von 55.000 Euro.