Nasa-Sonde "New Horizons".

Quelle: NASA/Johns Hopkins University/dpa

Bei einem historischen Vorbeiflug hat die Nasa-Sonde "New Horizons" das Objekt "Ultima Thule" im sogenannten Kuipergürtel passiert. Es war das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous einer Sonde mit einem Himmelskörper - in einer Entfernung von rund 6,5 Milliarden Kilometern.



Rund zehn Stunden danach bekam die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Signal, dass der Vorbeiflug erfolgreich absolviert wurde. Die Sonde befinde sich nach wie vor in gutem Zustand, teilte die Nasa mit.