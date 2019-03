Grönland verliert unvorstellbare Mengen an Eis, seit 2002 sind 3.600 Milliarden Tonnen Eis abgeschmolzen. WMO-Bericht

Das Arktis-Eis nimmt in den letzten 30 Jahren massiv ab. Im Januar und Februar waren es für die jeweiligen Monate Rekordwerte. So wenig Eis gab es noch nie. Der Trend weist weiter nach unten, und Szenarien zeigen, dass ab den 2030er-Jahren mit einer eisfreien Arktis zu rechnen ist. Das würde den bereits jetzt schon gestörten Jetstream noch weiter aus dem Gleichgewicht bringen. Das hätte extreme Wetterereignisse zur Folge, wie zum Beispiel die Dürre im vergangenen Jahr in weiten Teilen Europas.



Grönland verliert unvorstellbare Mengen an Eis, seit 2002 sind 3.600 Milliarden Tonnen Eis abgeschmolzen. Eine Studie untersuchte Eisbohrkerne aus Grönland, in denen Schmelzereignisse bis Mitte des 15. Jahrhunderts festgehalten wurden. Die Studie ergab, dass im grönländischen Eisschild in den letzten 500 Jahren keine derartig großen Mengen abgeschmolzen waren. Das führt zum weiteren Anstieg der Meere. Die Zunahme der Temperatur in den Ozeanen führt auch dazu, dass sich das Wasser ausdehnt und den Meeresspiegel anhebt.