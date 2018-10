Mittelständler sind als Arbeitgeber noch wichtiger geworden. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Mittelständische Unternehmen in Deutschland beschäftigen mehr Mitarbeiter und machen mehr Umsatz. Zum Jahresende 2017 haben mit 31,3 Millionen so viele Menschen in solchen Unternehmen gearbeitet wie noch nie. Die Förderbank KfW hat damit ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ermittelt.



Die Erlöse der Unternehmen nahmen mit durchschnittlich 4,7 Prozent so stark zu wie seit sechs Jahren nicht mehr. Und der Mittelstand ist optimistisch, dass auch 2018 wieder ein gute Bilanz bringt.