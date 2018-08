In Umfragen in Deutschland spricht sich regelmäßig eine Mehrheit gegen die Zeitumstellung aus: 73 Prozent der Befragten sind einer repräsentativen Studie des Forsa-Instituts zufolge dagegen. In der Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit gab rund ein Viertel der Befragten im Frühjahr an, schon einmal gesundheitliche Probleme nach dem Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit gehabt zu haben.