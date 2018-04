Ein Mercedes Concept EQ Quelle: dpa

Wenn Dieter Zetsche die Bühne der Hauptversammlung von Daimler betritt, dürfte sein Lächeln in etwa so breit sein wie sein markanter Walrossbart darüber. Der Konzern hat noch nie so viele Autos verkauft wie im vergangenen Jahr, und er hat auch noch nie so viel Geld verdient. Unter dem Strich hat Daimler fast elf Milliarden Euro verdient – das ist rund ein Viertel mehr als im Vorjahr.