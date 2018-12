Elfenbein ist weltweit sehr gefragt. Archivbild

In Kambodscha haben Behörden den bisher größten Fund illegalen Elfenbeins in der Geschichte des Landes vermeldet. 1.026 aus Afrika stammende Elefantenstoßzähne mit einem Gewicht von mehr als 3,2 Tonnen seien im Hafen der Hauptstadt Phnom Penh beschlagnahmt worden, sagte der Leiter der Zollbehörde, Sun Chhay.



Demnach wurden die Stoßzähne in einem verlassenen Container gefunden. Hohe Nachfrage aus China und Vietnam hat das Wachstum des illegalen Handels mit Tierprodukten in Kambodscha in den letzten Jahren befeuert.