Ersatz einer alten Bahnbrücke in Berlin.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild vom 12.08.2019

Die Deutsche Bahn plant für die kommenden zehn Jahre eine Rekordinvestition in Eisenbahnbrücken. Für rund neun Milliarden Euro sollen in diesem Zeitraum rund 2.000 Brücken modernisiert oder erneuert werden, wie ein Bahn-Sprecher bestätigte.



In den ersten fünf Jahren sollen vier Milliarden Euro in die Brücken-Infrastruktur gesteckt werden, in den zweiten fünf Jahren dann fünf Milliarden Euro. Dies sei deutlich mehr als in den Vorjahren. Im deutschen Schienennetz gibt es insgesamt 25.700 Brücken.