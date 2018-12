Extremer Winter in Pennsylvania.

Quelle: Greg Wohlford/Erie Times-News/AP/dpa

In Kanada haben die Behörden für mehrere Landesteile Warnungen vor Extremkälte ausgegeben. Dort herrschen Temperaturen zwischen minus 15 und minus 42,8 Grad Celsius. In Nova Scotia fiel nach einem Wintersturm für 160.000 Haushalte der Strom aus. Die Temperaturen in Kanada liegen derzeit zwischen zehn und 20 Grad Celsius unter dem Durchschnitt.



In Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio erfror ein Obdachloser an einer Bushaltestelle. Die Behörden in Pennsylvania riefen den Notstand aus.