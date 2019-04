Dabei ist Rechtslage eindeutig: Kann man einen Flug wegen Überbuchung oder Annullierung nicht nutzen, so hat der Kunde Anspruch auf Erstattung des Flugpreises. Zusätzlich gibt's eine Entschädigung, die sich nach der Strecke richtet. Bis 1.500 Kilometer Entfernung sind das 250 Euro, bei 1.500 bis 3.500 Kilometer innerhalb der EU sind es 400 Euro und bei Fernreisen über 3.500 Kilometer 600 Euro.



Zudem muss sich die Airline um die Gestrandeten kümmern, stellt Beate Wagner von der Verbraucherzentrale NRW klar: "Den Passagieren stehen Betreuungsleistungen zu - also Essen, Hotel, Telefon." Bei Verspätungen von einigen Stunden reduzieren sich die Entschädigungen auf 125 bis 300 Euro. Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen die Airlines nicht haften müssen, so Wagner.