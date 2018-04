Das wohl größte weihnachtlich beleuchtete Haus Deutschlands steht in Niedersachsen. Mit rund 530.000 Lichtern hat ein Ehepaar sein Haus und Grundstück in Calle - einem Ortsteil der Gemeinde Bücken zwischen Hannover und Bremen - geschmückt. Das berichtet das Portal www.weihnachts-lichter.de.



Um die Stromkosten von bis zu 3.000 Euro für den gesamten Dezember bezahlen zu können, bietet das Paar jeden Tag Glühwein, Essen und Geschenkartikel an. "Es gefällt den Leuten sehr", erzählen sie.