Das Gemälde «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci. Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Ein Gemälde von Leonardo da Vinci ist in New York für rund 450 Millionen Dollar versteigert und damit zum teuersten jemals bei einer Auktion verkauften Kunstwerk geworden.



Nach einem 19-minütigen Bieterstreit beim Auktionshaus Christie's bekam ein anonymer Telefonbieter bei 400 Millionen Dollar den Zuschlag für "Salvator Mundi". Mit Gebühren wurde daraus ein Gesamtpreis von 450.312.500 Millionen Dollar. Das Gemälde sei das letzte bekannte Gemälde von Da Vinci in Privatbesitz.