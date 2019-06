Koons (64) löste mit dem Rekord den britischen Maler David Hockney ab. Dessen Werk "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" war vor einem halben Jahr, ebenfalls bei Christie's, für 90,3 Millionen Dollar versteigert worden. Das 1972 entstandene Acrylgemälde zeigt zwei Männer - einen von ihnen schwimmend im Pool, den anderen am Beckenrand stehend.