Handwerk boomt: Rekordstände bei Auslastung. Archivbild Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das deutsche Handwerk blickt so optimistisch wie nie zuvor in einem Frühjahr in die Zukunft. 55 Prozent der Betriebe bewerten ihre Lage gut - das sind plus fünf Prozentpunkte im Vergleich zum Wert des ersten Quartals 2017.



Das geht aus dem Konjunkturbericht des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks hervor. Es gebe neue Höchststände in einem ersten Quartal bei der Beurteilung von Auftragsbeständen, Umsätzen und Investitionen. Zudem habe man ein Allzeithoch bei der Auslastung von Kapazitäten.