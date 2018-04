Die öffentlichen Kassen erziehlten 2017 einen Rekordüberschuss. Quelle: Oliver Berg/dpa

Dank der guten Konjunktur und einer Einmalzahlung hat der Überschuss in den öffentlichen Kassen 2017 einen Rekordwert erreicht. Die Einnahmen überstiegen die Ausgaben um 61,9 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.



Beim Bund stieg der Überschuss besonders stark von 5,0 Milliarden 2016 auf 30,6 Milliarden Euro im Jahr 2017. Grund dafür war eine Einmalzahlung von 24,1 Milliarden Euro, die von den Energiekonzernen in einen Atommüll-Fonds gezahlt wurden.