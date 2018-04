Die Bahn will endlich pünktlicher ankommen. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Deutsche Bahn will ihre Rekord-Fahrgastzahl in den nächsten Jahren weiter steigern. Hohe Investitionen in Züge und Schienennetz haben aber auch den Schuldenberg wachsen lassen. Vorstandschef Richard Lutz legte eine Bilanz mit Rekordumsatz und einem Gewinn von 765 Millionen Euro vor.



Bei Qualität und Pünktlichkeit müsse die Bahn aber nachlegen, sagte Lutz, den die Verspätungen ärgern. Im Fernverkehr waren nur 78,5 Prozent der Züge pünktlich, das waren sogar 0,4 Punkte weniger als 2016.