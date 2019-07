Vermögen in Deutschland auf Rekordwert. Archivbild

Das Geldvermögen der privaten Haushalte ist zum Jahresbeginn auf einen Rekordwert gestiegen. Auf 6.170 Milliarden Euro summierte sich das Vermögen in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen Ende des ersten Quartals, wie die Deutsche Bundesbank mitteilte.



Das war ein Plus von gut 153 Milliarden Euro oder 2,6 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2018. Anleger profitierten dabei auch von der Erholung an den Aktienmärkten.