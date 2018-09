Aus zwei Gründen sorgt das Kirchenasyl zur Zeit für Diskussionen. Zum einen sind die Fallzahlen gestiegen - eine Folge der starken Fluchtbewegungen der Jahre 2015 und 2016. Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" zählte Mitte August 868 Menschen, die in Kirchen Asyl in Anspruch nahmen. Das Kirchenasyl steht am Ende einer langen Reihe behördlicher und teilweise auch gerichtlicher Entscheidungen. Es kommt im Regelfall erst dann in Frage, wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist, eine Abschiebung angeordnet wurde und rechtlicher Einspruch aussichtslos erscheint. So kann es sein, dass ein Flüchtling, der 2015 nach Europa kam, erst 2018 bei der Kirche anklopft.