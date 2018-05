Verhaltene Freude: Wolfsburger Spieler nach dem Sieg in Kiel bei Fans. Quelle: dpa

Am Ende blieb dem unterlegenen Außenseiter nur Hohn und Spott für den Gegner. "Und Ihr wollt Erste Liga sein", hallte es am Montagabend in der Nachspielzeit durch das Kieler Stadion. Die Fans von Holstein hatten längst eingesehen, dass der Durchmarsch ihrer Störche von der Dritten bis in die Bundesliga innerhalb eines Jahres am VfL Wolfsburg scheitern wird. Der Bundesliga-16. aus Niedersachsen führte nach dem 3:1-Heimspielerfolg in Kiel 1:0 - und musste nur noch wenige Minuten überstehen.