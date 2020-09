Das Kirchenrelief wird als "Judensau" bezeichnet. Archivbild

Quelle: Hendrik Schmidt/zb/dpa

Heute verkündet das Oberlandesgericht Naumburg sein Urteil im Prozess um das historische "Judensau"-Relief an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg. Es wird erwartet, dass die Richter die Berufung zurückweisen, aber Revision vor dem Bundesgerichtshof zulassen. Der jüdische Kläger sieht sich durch das Relief antisemitisch beleidigt.



In der Verhandlung wies der Vorsitzende Richter darauf hin, dass die angeklagte Stadtkirchengemeinde die Schmähplastik 1988 um ein Mahnmal und einen Aufsteller mit Informationstext ergänzt habe.