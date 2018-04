Der Halbmond auf dem Minarett der Abubakr Moschee in Frankfurt. Quelle: Boris Roessler/dpa

Die Aussage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der Islam gehöre nicht zu Deutschland, stößt auch bei Angela Merkel auf Kritik. Die Bundeskanzlerin sagte, Deutschland sei auch heute noch vor allem durch Christentum und Judentum geprägt.



Aber inzwischen lebten vier Millionen Muslime in Deutschland, die hier ihre Religion ausübten. "Diese Muslime gehören auch zu Deutschland, und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam", sagte die CDU-Chefin in Berlin.