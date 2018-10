Offener Reaktor in einem Kernkraftwerk. Archivbild Quelle: Stefan Puchner/dpa

In Japan ist ein weiterer Atomreaktor in Betrieb gegangen. Der Reaktor Nummer 3 des Atomkraftwerks Ikata in Westjapan war zuvor knapp ein Jahr lang wegen Widerstands aus der lokalen Bevölkerung abgeschaltet gewesen. Damit sind in dem hochgradig von Erdbeben und Vulkanen gefährdeten Inselreich acht Meiler wieder am Netz.



Die Mehrheit der Reaktoren steht jedoch weiter still, nachdem Japan in Folge der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 zwischenzeitlich sämtliche Reaktoren heruntergefahren hatte.