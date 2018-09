Der Renner dieses Jahr auf der Wiesn: Zuckerwatte. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine sonnige Wiesn hat Schätzungen zufolge in der ersten Woche 3,3 Millionen Besucher angelockt - 300.000 mehr als im Vorjahr. "Wir haben wirklich ein hervorragendes Spätsommerwetter", sagte der Festleiter und Zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU).



Die Gäste tranken etwa so viel Bier wie im Vorjahr, kamen aber mit deutlich gesteigertem Appetit. Sie verspeisten 70 Ochsen, zehn mehr als 2017. Eine Süßigkeit kommt dieses Jahr besonders gut an: "Die große Renaissance feiert die Zuckerwatte."