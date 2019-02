Nach der gerichtlichen Verwarnung zweier Studentinnen, die Lebensmittel aus dem Müllcontainer eines Supermarktes genommen hatten, regt Renate Künast (Grüne) eine rechtliche Neuregelung an. "Der Handel darf nicht in die Mülltonne werfen, sondern muss sich so organisieren, dass er dann an Organisationen abgibt", sagte die Bundestagsabgeordnete des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz dem ZDF. Mit einer solchen Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Organisationen soll die Lebensmittelverschwendung reduziert werden.