Jeremy Hunt (M) auf dem Weg zum Parteikonvent (Archiv).

Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Außenminister Jeremy Hunt tritt gegen den Favoriten Boris Johnson im Rennen um das Amt des britischen Premierministers und Parteivorsitzenden der Konservativen an. Er setzte sich in einer fünften und letzten Abstimmungsrunde gegen Umweltminister Michael Gove durch.



Wer Ende Juli zum Parteichef und damit Premierminister gekürt wird, sollen dann die etwa 160.000 konservativen Parteimitglieder entscheiden. Umfragen zufolge ist Johnson an der Basis unangefochtener Spitzenreiter.