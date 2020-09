Friedrich Merz ist derzeit Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrats.

Das Ringen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht in eine entscheidende Phase. Nach dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will heute auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz seine Kandidatur bekanntgeben. Der 64-Jährige will sich am Vormittag in Berlin dazu äußern.



Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass sich mögliche Kandidaten noch in dieser Woche erklären wollen. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin.