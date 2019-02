Aber wer gilt als Favorit? Im Gespräch sind gleich mehrere Filme. Hoch gehandelt wird "So Long, My Son" des chinesischen Regisseurs Wang Xiaoshuai. Das Drama zeigt das Leben zweier Paare über 30 Jahre hinweg und spiegelt, was etwa die Ein-Kind-Politik bedeutete. Gute Chancen dürften auch andere Filme mit starken weiblichen Figuren haben. Dazu gehört "A Tale of Three Sisters" von Regisseur Emin Alper über drei Schwestern in einem türkischen Bergdorf oder "Öndög" vom Chinesen Wang Quan'an über eine Hirtin in der Mongolei.