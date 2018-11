Parteizentrale der CDU in Berlin. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Im Rennen um die Nachfolge der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel bringen sich die Kandidaten in Stellung: Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warb für eine "große Steuerreform", der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte der AfD den Kampf an, und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn grenzte sich offensiv von seinen Konkurrenten ab.



Am Donnerstag findet in Lübeck die erste von insgesamt acht Regionalkonferenzen statt, bei der sich die Kandidaten der Parteibasis stellen müssen.