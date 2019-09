Die Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz.

Quelle: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Die Vorstellungstour der Kandidaten für den SPD-Vorsitz hat ihre erste Station im Osten Deutschlands gemacht. In Bernburg in Sachsen-Anhalt stellten sich sieben Bewerberduos vor und warben um ihre Positionen. Der Einzelbewerber Karl-Heinz Brunner ließ sich entschuldigen.



Die Kandidaten sprachen etwa die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West und die Gesundheitsversorgung an. Die Regionalkonferenz ist nach Saarbrücken und Hannover die dritte von 23 geplanten Veranstaltungen.