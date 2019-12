Benjamin Netanjahu.

Gut zwei Monate vor der Parlamentswahl in Israel haben die rund 116.000 Mitglieder der rechtsgerichteten Likud-Partei über ihren künftigen Vorsitzenden abgestimmt. Ex-Minister Gideon Saar (53) forderte den 70-jährigen Parteichef und Benjamin Netanjahu heraus, der wegen einer Korruptionsanklage unter Druck steht. Favorit ist der Amtsinhaber.



Die Likud-Mitglieder konnten in über hundert Wahllokalen bis 22 Uhr (MEZ) wählen, das Ergebnis der Abstimmung sollte am Freitagmorgen vorliegen.