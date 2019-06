Johnson gilt als klarer Favorit im Rennen um die Downing Street.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die beiden Kandidaten im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May, Boris Johnson und Jeremy Hunt, präsentierten sich erstmals der konservativen Parteibasis.



Bei der ersten von 16 Regionalkonferenzen stellen sich die Politiker in Birmingham den Fragen von Tory-Mitgliedern. Bis Ende Juli sollen die geschätzt 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl über den neuen Parteichef und damit Premierminister abstimmen.