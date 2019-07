Boris Johnson, Ex-Außenminister von Großbritannien. Archivbild

Quelle: Ian Forsyth/PA Wire/dpa

Rund zwei Wochen vor der Entscheidung über den Nachfolger der britischen Premierministerin Theresa May treffen die beiden verbliebenen Kandidaten in einem TV-Duell aufeinander. Der neue Tories-Vorsitzende soll bis Ende Juli gekürt sein.



In der vom Fernsehsender ITV übertragenen Debatte stellen die Rivalen - der britische Ex-Außenminister Boris Johnson und der amtierende Außenminister Jeremy Hunt - unter anderem ihre Ideen für eine Umsetzung des Brexit und die Zeit danach vor.