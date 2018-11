Im Rennen um die CDU-Spitze steht die erste Regionalkonferenz an. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Das Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der CDU-Spitze geht in die entscheidende Phase. Heute stellen sich die Kandidaten in Lübeck auf der ersten von acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vor. Einer der aussichtsreichen, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, glaubt, dass die CDU "von diesem Prozess enorm profitieren" werde.



Neben Merz treten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und eine Reihe weniger bekannter Bewerber an.