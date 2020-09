Scholz und Geywitz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses.

Die SPD-Mitglieder müssen nochmal ran: Das Rennen um den Parteivorsitz wird in einer Stichwahl entschieden. Im zweiten Wahlgang treten Finanzminister Olaf Scholz und Klara Geywitz gegen Nordrhein-Westfalens früheren Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an.



Dabei steuert die SPD bei der Abstimmung in der zweiten November-Hälfte auf eine Richtungsentscheidung zu - Scholz und Geywitz gelten als Befürworter der großen Koalition, Walter-Borjans und Esken eher als Kritiker.