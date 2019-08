Ich möchte keine Haltungsnoten für einzelne Parteifreunde abgeben. Stephan Weil mit Blick auf Olaf Scholz

Mit Blick auf den Richtungswechsel von Olaf Scholz, der am Freitag seine Bewerbung bekannt gegeben hatte, sagte Weil: "Ich möchte keine Haltungsnoten für einzelne Parteifreunde abgeben, das muss am Ende des Tages jeder mit sich selbst ausmachen." Es habe in den vergangenen Jahren aber eine ganze Handvoll Beispiele gegeben, "wo diese Ausschließeritis zu keinen guten Ergebnissen geführt hat, und was wir derzeit in der SPD erleben, bestätigt mich darin".