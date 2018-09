Außenminister Maas (SPD, r.) mit Entourage im Central Park. Quelle: Florian Gaertner/photothek/Auswärtiges Amt/dpa

An joggende Spitzenpolitiker hat man sich längst gewöhnt. Dass ein deutscher Außenminister sein Rennrad mit über den Atlantik nimmt, um eine Runde im New Yorker Central Park zu drehen, ist dagegen neu. Trotz strömenden Regens schwang sich Heiko Maas noch vor Sonnenaufgang auf sein Carbon-Rad.



Begleitet wurde er unter anderem vom Botschafter des Golfemirats Bahrain und von Leibwächtern. Nach elf Kilometern in 25 Minuten ging es dann zum ersten Termin bei den Vereinten Nationen.