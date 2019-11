Den größten Anteil machen die Altersrentner aus – und die sind zuletzt immer später in Rente gegangen. In den vergangenen Jahren ist das durchschnittliche Renteneintrittsalter leicht gestiegen. In den alten Bundesländern gehen die Menschen im Schnitt mit 64,2 Jahren in Rente – in den östlichen Bundesländern beginnen die Altersrentner im Schnitt ein halbes Jahr früher mit ihrem Ruhestand.