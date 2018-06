Ein älterer Mann streicht auf der Leipziger Messe eine Wand. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Flexirente stößt bei den Versicherten in Deutschland auf großes Interesse. "Die Flexirente wird in den Beratungsstellen und der Sachbearbeitung viel nachgefragt." Das sagte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach.



Sie teilte mit, dass viele Menschen darüber nachdächten, wie sie ihren Übertritt in die Rente optimieren könnten. Arbeitnehmer können seit 2017 flexibler aus dem Berufsleben aussteigen. Das soll den Anreiz bieten, länger zu arbeiten.