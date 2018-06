Zum Start der Kommission fordert die IG Metall einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. "Die Kommission muss liefern, um das Vertrauen in die gesetzliche Rente zu sichern", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Die Gewerkschaft verlangt das Rentenniveau nicht nur zu stabilisierung, sondern in der Zukunft auch wieder anzuheben. Zur weitergehenden Finanzierung sollten alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Alterssicherung einzahlen und Leistungen wie die Mütterrente aus Steuern finanziert werden.