Laut Lösekrug-Möller gibt es "keine Denkverbote". Sie betonte: "Was wir vorschlagen, soll möglichst lange Bestand haben." Die Kommission soll ihre Geschäftsstelle im Bundesarbeitsministerium haben. Am 6. Juni ist die konstituierende Sitzung geplant. Die Opposition werde Vorschläge unterbreiten können. Außerdem sollen insbesondere auch junge Menschen in den Dialog einbezogen werden. Im März 2020 soll das Gremium seinen Bericht vorlegen.