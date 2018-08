Im Übrigen ist es politisch gewollt, dass das Rentenniveau in Deutschland langfristig sinkt. Beziehungsweise, dass die Renten nicht so schnell steigen wie die Löhne. 2005 führte die Politik nämlich in einer großen Rentenreform einen so genannten "Nachhaltigkeitsfaktor" in die Rentenformel ein. Man wollte die Folgen des demographischen Wandels abfedern - und verhindern, dass der Beitrag zur Rentenversicherung zu schnell steigt. Im Ergebnis wachsen die Renten seither langsamer als die Löhne. Auch das gehört also zur Wahrheit dazu: dass das Rentenniveau langfristig sinkt, hat die Politik selbst einmal so beschlossen.