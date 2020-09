Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Quelle: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Die Rentenkommission der Bundesregierung will nach einem Medienbericht am 27. März ihren Abschlussbericht an Arbeitsminister Hubertus Heil übergeben und dabei auch Empfehlungen zum Beitragssatz und dem Rentenniveau nach 2025 machen.



Anfang März solle es ein weiteres Treffen geben, bei dem der Abschlussbericht fertiggestellt werden soll, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einen klaren Fahrplan für Lebensarbeitszeit und Regelaltersgrenze werde es allerdings wohl nicht geben.