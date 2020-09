Diese Finanzierungskonferenz soll nach dem Willen von Philippe nun stattfinden und bis April Vorschläge vorlegen, wie der Premierminister in seinem Brief betonte. Wenn dies nicht gelinge, werde die Regierung wieder auf das höhere Rentenalter zurückkommen, warnte Philippe. "Ich möchte in diesem Punkt vollkommen klar sein: Ich werde die Verantwortung übernehmen", schrieb der Premierminister.



Die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahren bis zum Jahr 2027 ist bislang der größte Streitpunkt in den Verhandlungen zwischen der Regierung und den Gewerkschaften.