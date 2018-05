Rentenbericht: Die Aussichten für Rentner sind derzeit gut. Quelle: Marijan Murat/dpa

Die rund 21 Millionen Rentner können im Sommer mit einer Erhöhung ihrer Bezüge um rund drei Prozent rechnen. Voraussetzung sei, dass sich Löhne und Gehälter wie derzeit prognostiziert entwickeln. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Alexander Gunkel, in Würzburg.



In diesem Jahr waren die Renten um 1,9 Prozent im Westen und 3,59 Prozent im Osten gestiegen, 2016 um 4,25 beziehungsweise 5,95 Prozent. In den Jahren zuvor hatten es kleinere Erhöhungen gegeben.