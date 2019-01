Ein Rentnerpaar sitzt auf einer Bank und sonnt sich. Symbolbild

Quelle: Stephan Scheuer/dpa

Immer mehr Rentner entscheiden sich für einen Altersruhesitz außerhalb Deutschlands. Die Zahl der im Ausland lebenden Rentner stieg 2017 im Jahresvergleich um 3.000 auf knapp 237.000.



Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung. Die Zahlen beziehen sich auf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Am beliebtesten bei den Rentnern war die Schweiz. Starke Zuwächse gab es in Ländern Osteuropas, wie etwa Ungarn, Tschechien und Polen.