Bundespräsident besucht Thüringen

Quelle: Michael Reichel/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich für eine "ausgewogene Förderung" des ländlichen Raumes ausgesprochen. Er reagierte damit auf die Kritik des Präsidenten des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint Gropp, an den Förderungen in den ostdeutschen Ländern.



In der thüringischen Kleinstadt Greußen sagte Steinmeier jetzt, es sei sinnvoll, über die Effizienz staatlicher Förderung nachzudenken. Es könne aber keine Entscheidung sein, den ländlichen Raum nicht mehr zu fördern.