EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Archivbild

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die EU-Kommission kommt am Morgen wegen der Nahostkrise zu einer Sondersitzung in Brüssel zusammen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell soll Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die anderen EU-Kommissare über seine Kontakte der vergangenen Tage unterrichten.



Auch die anderen Kommissare sollen über ihre Gespräche mit Beteiligten in der Region berichten. Zudem soll während des Treffens das weitere Vorgehen der Brüsseler Behörde koordiniert werden. Die Spannungen in Nahost haben sich in den vergangenen Tagen zugespitzt.