Uber-Abholpunkt am LaGuardia-Flughafen in New York.

Quelle: Seth Wenig/AP/dpa/Archivbild

Dem Fahrdienst-Vermittler Uber wurden in den vergangenen zwei Jahren fast 6.000 sexuelle Übergriffe gemeldet. 464 davon seien Vergewaltigungen gewesen, heißt es in dem ersten Bericht dieser Art des US-Unternehmens. Dem Report zufolge kamen im Zeitraum 2017 bis 2018 19 Menschen bei Überfällen ums Leben.



Uber betont aber, 99,9 Prozent aller Fahrten seien ohne Probleme verlaufen. Laut Uber liefen alleine in den USA in den beiden untersuchten Jahren täglich gut drei Millionen Fahrten über den Fahrdienst.