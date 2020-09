In der Kategorie "Beste Regie" wurde keine Frau nominiert.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Kurz vor der Oscar-Verleihung hat eine Studie Hollywood leichte Fortschritte bei der Gleichberechtigung von Frauen und ethnischen Minderheiten bescheinigt - zumindest bei Darstellern. Laut dem "Hollywood Diversity Report" der University of California wurden 44,1% der Hauptrollen in den 200 kommerziell erfolgreichsten Filmen von Frauen gespielt.



Der Anteil nicht-weißer Darsteller an den Hauptrollen lag demnach bei 27,6%. In den USA machen nicht-weiße Minderheiten allerdings mehr als 40% aus.