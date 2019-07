Antje Pieper und Lech Walesa.

Quelle: ZDF

Bei meinem Treffen mit Lech Walesa trägt der Friedensnobelpreisträger ein graues T-Shirt mit der Aufschrift: "Costituzione" - Verfassung. Im Interview erklärt er warum: "Bei uns in Polen sind die Gesetze der Dreiteilung der Macht verletzt und ich will mit dem T-Shirt die Polen darauf aufmerksam machen." Der einstige Freiheitskämpfer, der mit den Protesten der Werftarbeiter in Danzig und der Gewerkschaft Solidarnosc einst das Ende des Kommunismus einläutete, sieht die Freiheit in seinem Land wieder in Gefahr.



Als größte Bedrohung nennt er Nationalismus und Vorurteile. Zum Schluss des Interviews appelliert er an Europa: "Achtet bitte auf Polen! In Polen wurden die Wahlen nicht ernst genommen, die Populisten sind an die Macht gekommen, und deshalb haben wir Probleme in Europa, wir haben die Demokratie auf die leichte Schulter genommen."